Armandinho abre temporada de choro

Começa nesta semana a temporada do show Chorinho de Armandinho - O Chorinho Mais Alegre do Brasil, no palco do Café Teatro Rubi. Em quatro apresentações exclusivas, sempre às quintas-feiras, o artista faz uma síntese das suas principais vertentes musicais, interpretando o ritmo do chorinho misturado ao rock e ao pop.

A temporada vai até 11 de junho, sempre às 20h, e os ingressos, no valor de R$ 50, podem ser adquiridos na bilheteria do espaço, na Praça do Campo Grande.

adblock ativo