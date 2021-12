Armadinho Macedo e Marcel Powell se reúnem para gravar tributo a Baden Powell

Em homenagem ao violinista Baden Powell, os cantores Armandinho Macedo e Marcel Powell se reúnem em um show inédito para a gravarão do CD ao vivo “Baden Powell Tribute”.

O show acontecerá nos dias 11 e 12 de outubro, às 20h30, no Café Rubi, localizado no Wish Hotel da Bahia. O repertório conta com canções como “Berimbau”, “Consolação”, “Canto de Ossanha”, de Baden, além de clássicos do chorinho, como “Noites Cariocas” e “Assanhado”.

O violonista Marcel Powell começou profissionalmente aos 9 anos, tendo seu pai, Baden Powell, como professor. O artista gravou dois discos em família: Baden Powell e filhos (1994), gravado ao vivo na sala Guiomar Novaes, no Rio de Janeiro, e Suíte Afro Consolação (1997), gravado no Japão, ambos com a participação do seu irmão, o pianista Philippe Baden Powell.

