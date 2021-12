Arlindo Cruz é o convidado do próximo ensaio do Harmonia

Arlindo Cruz vai ser o convidado do Harmonia do Samba na Melhor Segunda-Feira do Mundo do dia 13. O sambista vai fazer o show de abertura da festa, para logo depois o Harmonia do Samba subir ao palco.

Com o samba como tema, o Harmonia tem vai levar convidados especiais, além de fazer o show do DVD de 20 anos de carreira. Thiaguinho e Belo serão outros convidados ao longo da temporada 2014 dos ensaios.

