'Arena Sound System' acontece pela primeira vez em Salvador

O festival "Arena Sound System" será realizado pela primeira vez em Salvador no dia 27 de janeiro (sábado). O evento acontece na praça sul da Arena Fonte Nova, a partir das 16h.

Entre as atrações do show, estão o coletivo Ministéreo Público Sistema de Som, Russo Passapusso, Lazzo Matumbi, Lívia Nery e Dj Magrão, os cariocas do Digital Dubs com Black Alien e BNegão Trio. Nomes como Junior Dread, Prince Fatty com Monkey Jhayan e os paulistas do Deskarreggae Sistema de Som também estão confirmados na festa.

O evento conta com três paredões de som que vão possibilitar o revezamento ininterrupto dos artistas durante 10 horas de programação.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e já estão à venda nas lojas do Pida nos shoppings Salvador e Piedade, nos Balcões da Ticketmix e pelos sites do Safeticket e Sympla.

Testes de som

No ano passado, o Ministéreo Público chegou a realizar dois testes do paredão na Arena. A primeira edição do evento, batizado de "Sound Check", aconteceu no dia 12 de outubro, com entrada gratuita. O segundo teste ocorreu no dia 11 de novembro, com entrada a preço popular.

O equipamento do grupo é um PA composto de 6 subgraves duplos de 18 polegadas, com 2 mil watts em cada caixa. São 6 colunas de alta frequência, totalizando 24 mil watts de som, que se propaga com qualidade limpa e potente, tornando os graves ainda mais poderosos. O paredão tem cerca de 2m de altura e 5m de largura.

adblock ativo