Arena Fonte Nova será palco de mais uma edição da Pacha

A festa itinerante eletrônica Pacha vai desembarcar mais uma vez em Salvador no dia 30 de agosto, às 23h, na Arena Fonte Nova. Além dos DJs, a festa tem bailarinas e artistas circenses pelo local, um mirante com vista para o campo da arena e para o Dique do Tororó.

O único DJ confirmado é Rodrigo Ferrari, mas outros ainda serão divulgados para comandar a festa. Os ingressos custam R$ 100 (feminino) e R$ 160 (masculino) e já estão à venda na Ticketmix

