Arena Fonte Nova sedia baile funk em clima de antigos bailes cariocas

A Arena Fonte Novo vai receber neste sábado, 19, um evento em clima dos antigos bailes dos morros cariocas. Intitulado de 'Mó Baile', o público que estiver no local irá curtir uma mistura de funks das antigas e hits do momento.

O local terá à disposição dois palcos, o “Rocinha”, que vai apresentar o melhor do funk, com o DJ Naylson Carvalho, DJ Bolero, Telefunksoul, Mc Dedé (Kondzilla) e Tau. Já os fãs de música eletrônica poderão curtir no'Mó Baile, o palco “Leblon”, com o som dos DJs Cruz, Marcelo Requião, Martiniano, Tech Haze, Playbass e Enigmix.

Os ingressos estão à venda pelo site e custam R$ 60 e R$ 130 (Lounge Beefeater By Ginno Larry).

