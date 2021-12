Arena Bahia Music reúne sertanejo, arrocha e forró

Em seu segundo ano, o Arena Bahia Music repete a fórmula e traz artistas dos ritmos mais badalados do momento. Domingo, dia 6, no Parque de Exposições, o arrocha fica por conta do cantor Pablo, enquanto o sertanejo fica a cargo de Gusttavo Lima, da dupla Bruno & Marrone e da banda baiana Seu Maxixe. Já o forró marca presença nos shows de Garota Safada e Cavaleiros do Forró.

Em turnê pelo país com o DVD Arrocha Brasil - Ao Vivo em Salvador, Pablo prepara uma apresentação especial para a capital baiana. Além dos hits do novo trabalho, o cantor vai relembrar os sucessos da carreira, entre eles, Casa ao Lado, Casa Vazia e Pecado de Amor. "Estar em casa é mais gostoso. Eu amo o público baiano. Foi em terras baianas, nordestinas, que criei o arrocha, que hoje, graças a Deus, eu levo para o Brasil inteiro. Salvador sempre foi muito generosa comigo", afirma.

Para mostrar que está tudo resolvido em relação à recente polêmica com o cantor Gusttavo Lima sobre a música Fui Fiel, o cantor faz um convite ao sertanejo, que também se apresenta na festa.

"Na verdade se faz muita especulação sobre este assunto, que já foi resolvido. A música está ai. Foi autorizada. Vou continuar cantando Fui Fiel, canção que está no meu repertório desde janeiro. Já assisti ao clipe que o Gusttavo fez, claro que eu prefiro na minha voz (risos). Mas o Brasil é isso, é mistura de gêneros e ritos. Aproveito, inclusive, para convidar Gusttavo Lima para cantarmos Fui Fiel juntos no Arena Bahia Music".

Já a dupla goiana Bruno & Marrone apresenta em Salvador o show da turnê Pela Porta da Frente, em que canta novos e antigos sucessos, como Sem Compromisso, Vidro Fumê, Por um Minuto e Choram as Rosas.

"Tem tantas que não podem ficar de fora do show, mas Dormi na Praça é a principal. É nosso primeiro sucesso, não tem como não cantarmos", diz o sertanejo Bruno.

Sobre a relação com o público baiano, o cantor também é só elogios. "Somos muito bem recebidos, é uma relação próxima. O público é caloroso, acompanha a gente e nos faz sentir em casa. É sempre bom voltar e cantar em um lugar com a energia tão contagiante assim".

Além da pista, o evento produzido pela On Line Entretenimento oferece mais duas opções de espaço. O camarote A TARDE + tem uma vista panorâmica e shows da dupla sertaneja André e Mauro nos intervalos.

Já no Espaço Golden, a banda Pra Casar é atração exclusiva dos intervalos, com um som que mistura arrocha e sertanejo. Instalado na frente do palco, o espaço oferece ainda open bar (água, cerveja e refrigerante), massagista, salão de beleza e sanitário climatizado.

Os ingressos estão à venda na Line Bilheteria, no Balcão de Ingressos, no Pida e na Ticketmix.

