Arena Bahia Music é cancelado

O festival Arena Bahia Music, que reuniria Bruno & Marrone e Gusttavo Lima, dentre outros, não vai mais acontecer. Marcada para o dia 6 de outubro, a festa foi cancelada.

A produção do evento não revelou o motivo do cancelamento e quem adquiriu os ingressos poderá receber o dinheiro de volta no período de 1º de outubro a 1º de novembro, no local onde o bilhete foi comprado.

