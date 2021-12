Arctic Monkeys ganha os principais prêmios do BRIT Awards

A banda Arctic Monkeys ganhou os principais prêmios, nesta quarta-feira, 19, da 34ª edição do BRIT Awards, o principal prêmio da música britânica. A boy band One Direction foi escolhida pelos fãs.

Beyoncé, Katy Perry, Lorde e outros cantaram na cerimônia em Londres. A cerimônia de premiação é considerada o "Grammy britânico".

O comando do evento ficou o comediante James Corden, encarregado de anunciar as performances de Katy Perry, Arctic Monkeys, Bruno Mars, Ellie Goulding, Bastille, Rudimental, Pharrell Wlliams com Nile Rodgers, Disclosure com Lorde e Beyoncé.

Apesar de já ter começado às 17h (horário de Brasília), e alguns ganhadores já terem sido anunciados, a transmissão no Brasil será feita no canal Multishow, às 19h.

Outra novidade foi a nova versão da estatueta, assinada pelo designer Philip Treacy.

Confira abaixo os vencedores do BRIT Awards 2014:

Melhor artista solo feminino: Ellie Goulding

Melhor artista solo masculino internacional: Bruno Mars

Revelação: Bastille

Melhor grupo: Arctic Monkeys

Sucesso Global (prêmio especial): One Direction

Melhor single: Rudimental ft Ella Eyre - "Waiting all night"

Melhor grupo internacional: Daft Punk

Melhor artista solo masculino: David Bowie

Melhor artista solo feminino internacional: Lorde

Mastercard British Album of the Year: Arctic Monkeys - AM

adblock ativo