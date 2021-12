Araketu recebe Jau e Maga no próximo ensaio de verão

O próximo ensaio da banda Araketu, que é liderada pelo cantor Tatau, terá como convidados os cantores Jau e Margareth Menezes. O evento, que acontece no Cais Dourado, no Comércio, será no dia 13 deste mês, a partir das 20h. O grupo Paparico fará o show de abertura do ensaio.

adblock ativo