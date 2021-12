Araketu participa do ensaio do Ilê Ayê

Acontece neste sábado, a partir das 22 horas, mais um ensaio de verão do Ilê Ayê, na Senzala do Barro Preto, no Curuzu. A anfitriã Band'Aiyê recebe como convidados a banda Araketu e o grupo Negros de Fé.

Na mesma noite, também acontece a final do 39º Festival de Música Negra. Será anunciada a canção vencedora do festival, que também será a música-tema do Mais Belo dos Belos no Carnaval 2013, que vai homenagear a Guiné Equatorial.

Algumas eliminatórias já aconteceram desde outubro, e as finalistas serão apresentadas no sábado.

Os ingressos para o ensaio com o Ara Ketu e grupo Negros de Fé custam R$ 20 (pista) e R$ 40 (camarote).

