Araketu grava CD ao vivo na volta de Tatau

Mal acabou de voltar para o Araketu, Tatau já tem uma missão: participar da gravação do novo CD do grupo, desta vez ao vivo, na Concha Acústica do TCA. O show será na quinta-feira, 30, às 18h30 e os ingressos, que custam R$ 40, estão à venda na bilheteria do TCA e nos postos de vendas do SACs Barra e Iguatemi, das 12h às 18h.

O cantor promete relembrar sucessos como "Pra Levantar poeira" e "Araketu é bom demais", além de apresentar novas canções como "A Volta", que compõs especialmente para esta nova fase na banda. A festa terá como convidados representantes do pagode, do arrocha e do axé, mas Tatau mantém segredo sobre quem serão esses artistas. Só resta aos fãs esperar para ver.

