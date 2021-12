Araketu faz show com renda revertida para o GACC

Aproveitando a campanha McDia Feliz, que acontece no dia 25 de agosto, a banda Araketu preparou um show especial para a segunda-feira, 13, às 20h, na Zen Dinning & Music. O valor do ingresso custa R$ 30 e dá direito a um tíquete com direito ao sanduíche Big Mac, para usar no dia 25. Toda a renda do show será revertida para o Grupo de Apoio à Criança com Câncer- Bahia – GACC BA.

De volta ao Araketu após quatro anos em carreira solo, Tatau prepara um repertório com sucessos como "Pra Levantar Poeira" e "Araketu é bom demais" para animar o público.

