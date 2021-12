Ara ketu lança músicas inéditas na Feira da Cidade

A banda Ara ketu, que agora tem à frente os vocalistas Tonho Matéria e Linoy, irá lançar quatro músicas inéditas para o público que for conferir a Feira da Cidade, neste sábado, 14, no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador. A apresentação está marcada para as 15h, no Largo Terreiro de Jesus, em um espaço que será montado entre os stands.



Entre as novidades do grupo estão "Prepara", música que surgiu da parceria dos novos vocalistas, e uma releitura de "Vou Jogar", de Clovis Cruz.



A Feira da Cidade acontece no sábado, das 11h às 20h, e no domingo, das 9h às 20h, com o tema Novembro Negro, em comemoração ao mês da Consciência Negra.

Além de gastronomia e artesanato, o evento irá oferecer ainda oficinas gratuitas de produção de moda e de turbantes e exposição fotográfica. O evento ainda conta com a apresentação de DJ's durante todo os dias.

adblock ativo