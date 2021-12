Ara Ketu inicia temporada de ensaios de verão nesta sexta

A banda Ara Ketu estreia a nova temporada de ensaios de verão nesta sexta-feira, 13, no espaço de shows Arquipélago, na Cidade Baixa. O ‘Ensaio do Ara’ começa às 19h e, este ano, marca a celebração pelos 40 anos de história do grupo.

“Estamos preparando muita coisa boa para os ensaios do Ara Ketu. Todo mundo ficava me perguntando quando ia começar, onde seria. Agora já estamos perto do nosso encontro de verão. Vamos apresentar a turnê nova, receber amigos e festejar”, contou o vocalista Dan Miranda.

A noite de estreia contará com show de abertura da banda de pagode RJ2. Os ingressos custam R$ 120 e R$ 60 e já estão à venda na TicMix e nos balcões dos shoppings.

