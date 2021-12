O cantor Junior Lima falou sobre esteriótipos durante uma campanha publicitária da Nextel. Na propaganda, Junior fala de como foi definido desde a infância: "A criança prodígio que se perdeu", "a eterna sombra da irmã" e "aquele que nunca saiu do armário".

Ao final do vídeo, Junior diz o slogan da campanha: "rótulos não vão me definir, o que me defini sou eu".

Carreira

Aos 32 anos, Junior retoma nesta quinta, 9, a carreira após um período sabático.

"Nasci músico, você sabe! Nos últimos anos resolvi dar uma parada pra respirar. Eu precisava de um tempo pra mim, saca? Deixar minha zona de conforto e sair em busca de novas experiências com arte, longe dos palcos. Foi irado! Aprendi muito. Descobri que música é a minha vida e que o resto é consequência. Então deixei rolar! Viajei, estudei, trabalhei e chegou a hora de voltar", disse em seu site.

Da Redação "Aquele que nunca saiu do armário", diz Junior sobre rótulo

