Aprovados no projeto Natura Musical são anunciados em São Paulo

Em noite de espetáculo no Bourbon Street, em São Paulo, foram anunciados nesta quinta-feira, 8, os projetos aprovados no Natura Musical para 2017. Entre os escolhidos no edital Bahia estão os discos de Lucas Santtana, da banda OQuadro, de Lívia Mattos, de Talita Avelino e um trabalho audiovisual para a web de Xangai com registro de álbum ao vivo. Todos farão apresentações.

Além disso, serão relançados através da plataforma parte dos álbuns do Os Tincoãs – trio emblemático na década de 70 de som afro-baiano percussivo baseado nos cantos dos terreiros de Candomblé e das rodas de samba.

O grupo também terá um livro dedicado à sua história com supervisão do cantor e compositor Mateus Aleluia, que foi integrante do conjunto nas décadas de 60 e 70, e participação ativa do design Gringo Cardia.

“Naquela época, a gente trabalhou a amálgama cultural da Bahia, que é a mistura do afro, dos cantos das igrejas católicas e tudo isso com o suporte da cultura do índio. Aquela base cultura do nativo”, relembra Mateus Aleluia.

Com esse elenco a Bahia foi representada na cerimônia Natura Musical. Alguns dos artistas contemplados fizeram participações no evento e mostraram um pouco desses mergulhos sonoros. Ao todo, o valor do investimento da Natura Musical e do Governo do Estado da Bahia é cerca de 1 milhão.

Já na seleção nacional passaram os projetos para gravação dos CD's de Paulo Miklos (em carreira solo após saído do Titãs), Johnny Hooker, Nina Becker, Anelis Assumpção, Xênia França e Hermeto Pascoal em projeto com Big Band.

“No disco vão ter temas diferentes e vários ritmos, como frevo, maracatu, baião, jazz. E vai ser tudo bem moderno. Eu sou um cara atualizado. Estou usando uma camisa de bolinhas, por que não fazer uma música cheia de coisas?”, fala com bom humor o mago Hermeto.

Nessa edição, o produtor, compositor e instrumentista Luciano Salvador Bahia compôs a equipe de especialistas para a avaliação das propostas, ao lado de André Midani, Carlos Miranda, Fafá de Belém e Melina Hickson. Ele fala do processo de escolha: “Foi muito intenso, ficamos imersos. O Natura apresenta alguns critérios e nós ficamos focados na parte do valor artístico”, conta o curador.

Lívia Mattos, acordeonista, cantora e compositora, que já tem rodado país afora com um consistente trabalho circense-performático-musical, conta que o seu álbum será produzido por Alê Siqueira. Ela vem acumulando experiências de 2008 para cá tanto nas apresentações autorais como acompanhando Chico César.

“Dentro dessa trajetória tudo isso tem sido um grande laboratório para a criação do disco. Há muito tempo estou querendo fazer esse retrato fonográfico. Mas queria fazer em condições de chamar um produtor que tivesse a ver com um som, em condições de captar esse retrato da forma que acredito. E agora será possível”.

adblock ativo