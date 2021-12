Apresentação do Concerto de Abertura da Osba é adiada

O Teatro Castro Alves (TCA) adiou a realização do Concerto de Abertura da Temporada 2013 da Orquestra Sinfônica da Bahia, nesta quarta-feira, 27, por causa da greve nacional dos vigilantes, deflagrada na terça-feira, 26.

Em nota divulgada à imprensa na tarde desta quarta, o TCA diz que a presença de seguranças dentro do teatro é imprescindível para a realização das atividades artísticas. Ainda no comunicado, o teatro explica que quando a situação for normalizada, será divulgada nova data para a realização do evento.

adblock ativo