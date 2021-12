Após sumir por mais de um ano, Tiago Iorc lança novo álbum

Fãs do cantor Tiago Iorc já podem comemorar. Após desaparecer da mídia por mais de um ano, o artista, intérprete e compositor de canções famosas como "Eu amei te ver", "Coisa linda" e "Mais bonito não há", surpreendeu a todos ao lançar nas redes sociais o seu mais novo álbum neste domingo, 5.

Batizado de "Reconstrução", o disco conta com 13 músicas inéditas. Trazendo a proposta de ser visual, a produção traz clipes roteirizados pelo próprio Tiago em todas as faixas. O cantor também participa de todas as imagens ao lado da modelo Michele Alves. A presença dela, inclusive, foi motivo de diversos comentários "enciumados" por parte das fãs.

Tiago protagonizou todas as cenas do álbum com a modelo Michele Alves

A novidade foi bastante comentada em seu perfil no Instagram. "Eu amei te ver de volta com esse álbum", escreveu uma mulher. Para melhorar a divulgação, o cantor pediu em uma das postagens que os seguidores compartilhassem nas redes sociais a imagem de lançamento ao menos uma vez por dia.

Diversos famosos como Selton Mello, Tom Cavalcante, Sabrina Sato e Kéfera também celebraram o retorno de Tiago. Apontada no passado como um possível affair do artista, a atriz Bruna Marquezine foi que aproveitou para comentar. "Quando eu crescer eu quero ser igual a você. Que bom que tu voltou", disse.

Com mais de 289 mil visualizações, "Reconstrução" já se encontra disponível gratuitamente no YouTube e em outras plataformas digitais.

