Após sucesso no interior, Tayrone Exclusive chega a Salvador

O show Tayrone Exclusive acontece, no dia 26 de agosto, em Salvador. Após o sucesso nos interiores da Bahia, o evento chega na capital tendo como atrações Tayrone e Amado Batista. O show será no Wet'n Wild, a partir das 21h.

O evento terá 2h30 de show de Tayrone, que cantará seus grandes sucessos, como "Alô Porteiro" e "Ô Dó". Além das músicas conhecidas, o cantor vai apresentar canções do seu novo CD “Dez Dias”, a exemplo de “Vestidinho Azul” e “Guardinha da Blitz”.

“O púbico sempre pedia músicas antigas durante os shows, mas o tempo geralmente era curto. Aí nasceu a ideia do Tayrone Exclusive, que teve casa lotada nas primeiras edições. Quero agradecer aos fãs que nos prestigiaram e dizer que fico emocionado com o sucesso do projeto”, disse Tayrone, em nota.

Os ingressos estão à venda nos balcões Pida e os valores estão entre R$ 30 e R$ 130. O pagamento pode ser feito em até três vezes no cartão e o camarote é open bar. A censura do evento é de 16 anos para pista e área vip e de 18 anos para o camarote open bar.

