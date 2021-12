Após show no Lollapalooza, Tribalistas anunciam nova pausa

Os Tribalistas, que encerraram sua turnê internacional no festival Lollapalooza, na sexta-feira, 5, em São Paulo, informaram que farão uma nova pausa nos trabalhos. O anúncio foi feito na tarde do sábado, 6.

O trio havia se reunido após um hiato de 15 anos e iniciaram uma sequência de shows em julho de 2018. Fizeram 35 apresentações em 29 cidades no Brasil, Europa, Estados Unidos e América do Sul

"Queremos agradecer imensamente a todas as tribos que estiveram conosco nesses últimos meses. As tribos que estiveram lá para trabalhar, se divertir e fazer acontecer. As tribos que cantaram e se emocionaram junto com a gente. Realizamos um sonho e chegou aquele momento de se desintegrar novamente. Até quando? Só a música pode dizer", escreveram Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte em nota.

