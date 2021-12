Após repercussão nas redes sociais, vocalista do Calcinha Preta nega briga

Os cantores que compõem a banda Calcinha Preta protagonizaram uma discussão em um de seus shows. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Silvânia, Ana e Daniel Diau supostamente iniciam uma confusão sobre o repertório. O registro tem sido compartilhado na internet, causando uma grande repercussão.

A discussão inicia quando Silvânia conta ao público que cantaria mais uma música do set list, mas Ana logo informa que, segundo a organização da banda, ela cantaria com Bell. Silvânia responde que Ana pode até cantar, mas ela que realizou a gravação: "Eu que gravei a música e deixei ela prontinha para você".

Antes de iniciar a música, Bell afirma ao público que tudo não passou de uma brincadeira e o clima fica tranquilo entre os mesmos.

No Storie do Instagram pessoal, a cantora Paulinha comentou um pouco sobre o registro. A artista, que estava junto com Ana, informou que tudo foi uma brincadeira entre os integrantes e que não há briga. "Até hoje meus amigos e meus familiares me mandam esse vídeo", comentou Ana.

Foto: Reprodução | Instagram

