Após problema de saúde, Simone e Simaria retornam aos trabalhos

Após ficarem afastadas dos palcos por conta de uma infecção aguda em Simaria, da dupla com Simone, as irmãs já estão de volta aos trabalhos. Segundo o portal "Área Vip", elas retomaram os compromissos profissionais nesta segunda-feira, 20, realizando as gravações das primeiras audições do programa "The Voice Kids" (TV Globo).

Por causa da doença, Simone e Simaria precisaram cancelar cerca de seis shows. No Instagram, Simone agradeceu o carinho dos fãs, com a irmã.

“Andei sumida, estava cuidando da bebê, mas estamos de volta às atividades, graças a Deus, na luta. A vida não pode parar. Passando para agradecer a todos vocês que ficaram preocupados, oraram por ela. É isso aí, tamo junto”, disse a sertaneja em vídeo gravado no Stories.

