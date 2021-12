Após lançamento, Pocah fala sobre repercussão da música nova e carreira

Uma semana após o lançamento da música "Depois da Quarentena", a cantora Pocah contou à reportagem do Portal A TARDE como foi o processo de produção da música e do clipe, além de falar sobre a repercussão do novo single. Nesta quinta-feira, 25, o clipe, que foi gravado em casa, já tem mais de 2 milhões de visualizações. Pocah, que possui mais de 11 milhões de seguidores no Instagram, ainda destacou que “ainda tem muita novidade vindo por aí”.

Confira a entrevista completa:

Como o clipe foi gravado e onde buscou referências?

Gravei o clipe em casa. Quis trazer diversas referencias de filmes, séries e músicas que eu gosto muito para que o clipe ficasse a minha cara, e deu super certo. O resultado ficou muito divertido e do jeitinho que imaginei.

Como os fãs reagiram com esse novo lançamento?

Eles foram incríveis, meus fãs são meus parceiros e me apoiam bastante. A reação positiva deles quer dizer que além de gostarem da batida dançante, eles também se identificam com todo o contexto que trouxemos, a letra, as referências do clipe. Faço tudo com muito amor sempre pensando neles.

E como foi fazer um lançamento na pandemia?

Foi bem diferente do que estamos acostumados que é sempre um set cheio, com dançarinos e equipe grande. Desta vez, gravamos em casa, equipe super reduzida e tomamos todos os cuidados possíveis e seguimos todas as orientações dos órgãos de saúde para que todos estivessem protegidos.

A divulgação tem sido feita muito através das redes sociais e você tem um grande número de seguidores. Acha que a música já é um sucesso? Como está sendo a repercussão?

Eu estou feliz demais com o retorno do público. Em 4 dias alcançamos a marca de 1 milhão de visualizações no YouTube. Além disso, tenho recebido muitos vídeos do pessoal dançando, fazendo o desafio no Tik Tok, desafios de make. Tem sido lindo, eu estou muito feliz.

Por falar em seguidores, você tem mais de 11 milhões de pessoas te acompanhando no Instagram. A que deve esse sucesso?

Eu tenho e sempre tive um público muito fiel, adoro conversar com eles nos shows, camarins, eu gosto de estar perto de deles, é um amor muito bonito e verdadeiro. A troca de energia que temos é inexplicável, sou muito feliz por tê-los ao meu lado por tanto tempo.

Como tem sido a experiência de estar com os fãs apenas de forma virtual? Acha que durante a quarentena se aproximou deles?

Eu sempre fui muito presente nas redes, sempre gostei muito de conversar com o público. Por conta da pandemia, minha agenda está bem mais tranquila, então tenho mais tempo para conversar e interagir com eles. Me divirto, meus fãs são meus amigos.

Você fala muito sobre liberdade feminina em suas músicas, “Depois da quarentena” também aborda esse tema?

Sim! Hoje sou uma mulher livre, mas lutei muito para chegar até aqui, quebrei muitas barreiras tanto na sociedade quanto internas e uso a minha experiência para incentivar outras mulheres, para que elas vejam que podem sim ser livres. Na “Depois da quarentena”, falo sobre uma garota solteira que está com abstinência sexual na quarentena, um assunto super normal que as amigas conversam entre si e precisa deixar de ser um tabu.

Como você avalia sua carreira como um todo? E depois da mudança do nome para Pocah?

Eu lutei muito para chegar onde estou hoje. São 10 anos de carreira, tenho muita história para contar, muita bagagem. A mudança de nome foi uma virada de chave na minha carreira e só tenho a agradecer por toda minha equipe e meu público por acreditarem em mim, em meu trabalho. Sou muito grata.

Além da nova música, quais novidades estão por vir?

Tenho trabalhado bastante na quarentena, me dedicando ainda mais a minha carreira. Junto com minha equipe, temos muitas novidades, ideias e coisas que ainda não posso contar, rs.

Natália Figueiredo Após lançamento, Pocah fala sobre repercussão da música nova e carreira

