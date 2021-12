Após convite pelo Twitter, Anitta aparece ao lado de Cardi B

Após trocarem mensagens no Twitter, com a possibilidade de formarem uma parceria musical, Anitta e Cardi B apareceram em uma foto publicada no Instagram da brasileira nesta terça-feira, 13.

Na legenda, a cantora brasileira disse que "o bonde das funkeiras vai crescer" e que parece ter encontrado sua "alma gêmea".

Há quase um mês, Anitta tuitou que tinha "a música perfeita" para gravar com a americana. Em resposta, Cardi B afirmou que faria isso se ela a ensinasse português.

Na segunda-feira, 12, Anitta publicou alguns stories dançando para dizer que estava trabalhando no estúdio de gravação. Hoje, ela mostrou com quem estava trabalhando e o nome das duas figurou nos trending topics do Twitter, ou seja, os assuntos mais comentados.

