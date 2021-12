Após atentado, Ariana Grande fará show em Manchester

A cantora Ariana Grande retorna a Manchester após 15 dias do atentado terrorista. O ocorrido deixou 22 mortos e 116 feridos. O show vai acontecer no próximo domingo, 4.

O Multishow irá transmitir o show. Além de Ariana Grande, Katy Perry, Miley Cyrus, Justin Bieber, Coldplay, Take That, Niall Horam, Usher, Pharrell Williams, Little Mix, Black Eyed Peas e Robbie Williams, também irão se apresentar.

Foram disponibilizados 45 mil ingressos e todo o dinheiro arrecado será revertido para as vítimas. O show vai começar às 19h45 (horário de Brasília).

