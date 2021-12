Após 30 anos de carreira, Kid Abelha anuncia fim da banda

Após mais de 30 anos de carreira, o Kid Abelha anunciou oficialmente o fim da banda. Em comunicado publicado no Facebook, na noite de sexta-feira 22, o grupo apenas confirmou o que os fãs já desconfiavam.

"A vontade de experimentar outras formas de criar e o desgaste natural de tanto tempo juntos nos levaram a essa decisão. Optamos por um soft-ending, um final suave, evitando o sensacionalismo, com a convicção de que nossa trajetória vitoriosa sempre se deveu ao entusiasmo e dedicação sempre renovados a cada disco, cada turnê", diz a nota assinada.

O grupo não se apresentava desde 2013, quando terminou a turnê em comemoração aos 30 anos.

Trajetória

Formada por Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato nos anos 80, o Kid Abelha gravou 16 discos e dois DVD's ao vivo. Mostrando ser uma banda que sobrevive ao tempo, o ápice da banda veio em 2002, com a gravação do acústico MTV. O CD e DVD trazia a versão acústica de: "Como Eu Quero", "Lágrimas e Chuva", "Fixação", além das regravações de "Brasil" (parceria entre George Israel, Nilo Romero e Cazuza), "Mudança de Comportamento" (Ira!), com participação do guitarrista e vocalista Edgard Scandurra, e "Quero Te Encontrar" (da dupla funk Claudinho e Buchecha, numa homenagem a Claudinho, falecido em junho do mesmo ano).

Na nota assinada por Paula, George Israel e Bruno, o trio ainda agradece aos fãs pelo apoio."Ao fã que nos acompanha há tanto tempo, viajando para nos assistir ao vivo, escrevendo cartas, mandando mensagens e comentando nas redes sociais, elogiando, criticando, se preocupando...a esse amigo, que convida seus amigos a nos ouvir, e cuja vida está marcada através das canções que nós fizemos, e cujo carinho e atenção também marcaram nossas vidas, MUITO OBRIGADO!".

Relembre alguns sucessos do Kid Abelha

