Aos 96 anos, sambista Riachão faz shows na Caixa

Aos 96 anos de idade, Clementino Rodrigues, o popular Riachão, ainda surpreende com sua disposição e vitalidade para se apresentar por quatro noites seguidas em shows que celebram sua carreira. A leva de espetáculos começa nesta quarta-feira, 29, e vai até o dia 2 de dezembro, na Caixa Cultural. O público fica admirado com a energia do veterano sambista ao subir em cima do palco, mas ele não nega uma certa insatisfação.

"Eu sempre gostei de brincar, pular, sambar e jogar capoeira. Minha vida inteira foi assim. Depois desse caso que contei, estou vivendo sem sambar", conta Riachão. O tal "caso" que ele menciona aconteceu há 10 anos, quando uma mulher que dizia ser sua fã o convidou para um almoço, e, segundo o sambista, o enfeitiçou e o deixou doente.

Riachão é um homem cheio de crenças e sua palavra de ordem é a alegria, mas sente saudade do tempo em que tinha o samba do pé. "Reclamo porque não era assim. Se você assistir uma gravação de shows antigos, eu estou sambando com dona Ivone Laura, com Beth Carvalho, e hoje não faço mais isso", diz Riachão.

Mas o tom de lamentação não dura muito e logo ele faz planos para a nova apresentação: "Sambar eu não posso mais. Eu vou cantar. Eu canto a noite inteirinha. A alegria está no meu coração. Peço à Deus para continuar me dando força e alegria para continuar fazendo esse pouco. Minha vida é isso, alegria e samba", conclui.

Em conversa com A Tarde vestindo sua clássica boina branca e toalha no pescoço, o sambista lembra de como suas composições surgiram e afirma que elas são enviadas a ele por Jesus. "Eu não escrevo nada. Todas as minhas músicas, Jesus que manda", diz Riachão.

Baleia da Sé

O sambista fala do momento em que surgiu a letra de Baleia da Sé, lembrança tão viva em sua memória que parece ter acontecido recentemente, mas o episódio foi no final da década de 1950, quando empresários norte-americanos decidiram fazer uma exposição pública de uma baleia embalsamada dentro de uma carreta na Praça da Sé, no centro de Salvador.

Segundo Riachão, na Bahia ninguém sabia o que era carreta e nem baleia naquela época. Com a letra da música na ponta da língua e pronto para cantar, Riachão finaliza a história que originou sua primeira gravação, já que naquela época as emissoras de rádio não faziam gravações comerciais. A música Baleia da Sé fez bastante sucesso principalmente entre as crianças.

Riachão - 95 anos

Após passar pelas cidades de Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo, num total de 10 apresentações neste ano, o espetáculo Riachão – 95 anos de samba, que tem realização assinada pela Trevo Produções, chega a Salvador. O sambista se apresenta com a banda Bambas de Sampa, criada em 2014 exclusivamente para acompanhar Riachão em uma apresentação.

O grupo é formado por novos talentos da cena musical de samba em São Paulo e desde então vem acompanhando o artista em diferentes projetos. Idealizado por Paulinho Timor, Os Bambas de Sampa ainda contam com as vozes de Flora Popovich, Mariana Furquim, Paula Sanches e Fabricio Alves além de Caé e Renato (violão); Koca Pereira, Miró Parma e Cacá Sorriso (percussão); André Piruka (cuíca), Marcelo Homero (surdo), Cadu (pandeiro), Gregory Andreas (cavaquinho

Riachão conheceu os integrantes do grupo em São Paulo. "Gostei muito deles e eles gostam muito de mim. Por conta da alegria deles e de outros amigos aqui na Bahia, eu me alegro também", diz o músico.

Para o repertório do show, Riachão revela que uma música que não pode faltar é Cada Macaco no seu Galho. Conhecida pelo refrão que diz Chô Chuá, cada macaco no seu galho... é um dos maiores sucessos do sambista e tornou-se popular nas vozes de Gilberto Gil e Caetano Veloso, que relançaram a canção no disco Expresso 2222.

Mas apesar da popularidade, Riachão confessa que a sua composição preferida é outra. "Eu escolho Somente ela. Considero o máximo de felicidade musical. Considero essa música o mundo do amor. Essa não pode faltar em nenhum show meu", garante.

Ao todo, são 13 composições que fazem um recorte da sua trajetória e confirmam a grandeza e importância da sua obra, com canções gravadas por nomes de peso da música brasileira, de Beth Carvalho a Cássia Eller.

O Samba atual

Riachão sabe que as coisas mudaram e ele gosta do que tem sido feito. Como canta em Chô Chuá, ele reafirma: cada macaco no seu galho. "Meu jeito é a antiguidade, a jovem guarda está aí com o jeito deles de sambar e brincar, então eles têm o público deles, que gosta das músicas deles, e fico muito feliz de ver essa turma brincando. Se é alegria, eu concordo".

Ainda sobre o repertório, tem uma canção que todo ano ganha uma nova versão quando Riachão faz aniversário. "Sempre quando chega meu aniversário, Jesus manda esse verso: Com Deus / estou feliz mais uma vez / estava com 95 / agora 96 / 96 / parabéns / se Deus quiser malandro / vou chegar a 100", canta com toda alegria de quem quer chegar aos 100 anos cantando o samba da velha guarda. Vitalidade, disposição e alegria para isso não faltam. Alguém duvida?

| Serviço |

Riachão – 95 anos de Samba

Onde: CAIXA Cultural Salvador (Rua Carlos Gomes, 57, Centro)

Quando: Quarta, quinta, sexta e sábado, 20h

Quanto: R$ 10 e R$ 5 / 12 anos

*Sob a supervisão da editora Márcia Moreira

