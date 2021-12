Aos 56 anos, músico Álvaro Assmar chega ao sexto álbum

Comumente saudado como precursor e mestre do blues na Bahia, Álvaro Assmar chega ao sexto álbum de carreira com sua obra ao mesmo tempo mais fiel e mais acessível ao público leigo, não tão ligado ao gênero.

"The Old Road", que tem show de lançamento nesta quinta-feira, 25, no Teato do Irdeb, tem tudo o que um fã de Álvaro (e de blues) espera: as levadas, as letras sofridas (algumas em português, outras em inglês), os belos solos.

Mas também é, tranquilamente, o álbum mais conciso da carreira do bluesman, com apenas uma faixa mais longa (a arrastada "Dependência") e o resto delas variando entre os 2 minutos e meio e 4 minutos.

Melhor que isso: com solos mais enxutos e diretos e canções mais curtas, o álbum ficou com um estilo que remete aos melhores momentos radiofônicos de bluesmen como Eric Clapton ou Gary Moore, por exemplo.

Melodiosas, faixas como "I Wanna See You Again" ou "Kiss Me Again" (o "Again" repetido é coincidência) estão entre as melhores do CD e têm apelo pop para frequentar as playlists das rádios menos popularescas.

Álvaro conta que a nova abordagem foi mesmo intencional. "Só incluí músicas que qualquer um pode pegar e sair tocando no violão. Agora, vou te contar, nunca pensei que fosse tão difícil tocar simples. Fiz um disco para os leigos, mesmo", conta.

"É que uma coisa que sempre percebi é que, muitas vezes, por querer se esmerar demais, o músico acaba fazendo discos só para outros instrumentistas, esquecendo que o povo só quer ouvir uma boa música e se divertir", detalha Álvaro.

Tributo ao Ramal 12

Com 13 faixas, "The Old Road" traz 11 delas de autoria do próprio Álvaro. As outras duas são uma de seu filho, o também guitarrista Eric Assmar ("Just Need The Blues") e a outra é uma antiga canção resgatada do repertório da Ramal 12, antológica banda da cena roqueira local dos anos 1980: "Nessa Cidade".

"Isso é um tributo ao Ramal 12, que nunca gravou essa música. Eu ia muito aos shows deles e essa era a música que eu mais gostava", relata.

"Quando eu falei para o Cláudio Lacerda, Marcão Botelho e Eduardo Scott (autores) que queria fazer essa música, eles nem acreditaram, porque não a viam dessa forma. E assim eu gravei essa canção tão linda que estava esquecida", conta.

No álbum, Álvaro contou com participações de grandes músicos locais e nacionais, como Adriano Grineberg, Miguel Archanjo, Cristiano Macchi, Marquinho Carvalho, José Luiz Lima (órgãos Hammond, pianos), Caio Dohogne (bateria) e Nivaldo Cerqueira (sax).

"No fim das contas, as ideias fluíram legal, com as pessoas muito envolvidas. Me senti em um abraço coletivo, com todos querendo que o trabalho desse certo e colocando energia para a coisa decolar. Estou muito feliz com o resultado", conclui.

No palco, ele toca com a Mojo Blues Band: Octavio Américo (baixo), Rene Almeida (bateria), Eric Assmar (guitarra e voz) e Cristiano Macchi (teclados).

