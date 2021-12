Aos 50 anos, Daniela Mercury se dedica a novo disco

Na terça-feira, 28, Daniela Mercury celebrou seus 50 anos em Salvador, sua terra, com amigos e parentes. No dia anterior, as comemorações já haviam começado com os fãs e, diverte-se ela, "devem continuar até o carnaval". "É um momento de reflexão. Com 50 anos, ou você fez algo até então ou vai ter que se sacudir para fazer nos próximos 50." Casada com a jornalista Malu Verçosa, Daniela diz que está mais feliz. E que achou lá atrás que, quando chegasse a essa idade, iria diminuir o ritmo de trabalho e atuar mais na área social. O ritmo desacelerou um pouco, admite, mas a agenda de shows permanece intensa, assim como sua produção na música. Ela se dedica a um novo álbum, ainda sem título definido, que deve ser lançado em outubro.

"É um disco autoral", adianta ela. "A canção Rainha do Axé dá a linha do álbum." Essa música, Daniela incluiu no repertório de seu show de voz e violão. Nela, fala como o brasileiro "se desmerece, como sempre acha que não está fazendo nada direito". "E acho que o Brasil tem um jeito particular de fazer tudo", observa. Do novo trabalho, conta ainda que há uma homenagem a Gil, em De Deus, De Alah, De Gilberto Gil, música e letra de Daniela. "Falo muito de Deus no meu disco."



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

