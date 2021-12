Ao lado de Shakira, Ivete e Brown fazem encerramento da Copa

A festa de encerramento da Copa do Mundo 2014 reuniu Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Carlos Santana, Alexandre Pires e a colombiana Shakira em uma apresentação finalizada ao som de "Taj Mahal", de Jorge Ben Jor, na tarde deste domingo, 13, no Maracanã, antes do jogo da final entre a Alemanha e Argentina, às 16 horas.

Brown e Shakira abriram a apresentação, ao som da percussão da banda baiana Didá. Em seguida foi a vez de Ivete Sangalo fazer um pout-pourri com algumas das sua músicas de sucesso, a exemplo de "Sorte Grande".

Alexandre Pires e Carlos Santana se apresentaram na sequência.

O filho da cantora colombiana com Piqué, Milan, também entrou no Maracanã para o fim da cerimônia de encerramento.

Apesar de ter demonstrado mais integração entre os participante e um rápida demonstração do que se pode encontrar nos desfiles das escolas de samba no Brasil, a cerimônia agitou os torcedores.

