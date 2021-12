Antônio Carlos e Jocafi fazem show este mês no Café-Teatro Rubi

Os cantores e compositores baianos Antônio Carlos e Jocafi apresentam o show 'Mudei de Ideia', nos dias 26 e 27 de abril, às 20h30, no Café-Teatro Rubi, em Salvador.

O show é uma homenagem ao primeiro disco da dupla. As apresentações desta temporada conta, no primeiro dia, com participação do sanfoneiro Júlio César e do cantor e compositor baiano Filipe Lorenzo. No segundo dia é a vez das cantoras Ana Paula Albuquerque e Márcia Short subirem ao palco.

No repertório, os cantores apresentam as músicas “Você Abusou”, “Mas que Doidice”, “Morte do Amor” e “Toró de Lágrimas”, dentre outras músicas, inclusive algumas inéditas.

