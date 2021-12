Antônio Carlos e Jocafi fazem show em Salvador

Os cantores Antônio Carlos e Jocafi se apresentam no Café-Teatro Rubi, no Sheraton da Bahia Hotel, nos dias 5 e 6 de agosto às 20h30, em comemoração aos 50 anos de carreira. Como compositores, os artistas tiveram a oportunidade de gravar com grandes nomes da música popular brasileira: Vinícius de Moraes, Orlando Silva, Maísa, Nelson Gonçalves, Toquinho, Clara Nunes, Os Originais do Samba, Dóris Monteiro, Pery Ribeiro, Jorge Aragão, MPB-4, Ângela Maria, Emílio Santiago, Alcione, Djavan, Daniela Mercury, Jair Rodrigues, Marcelo D2, dentre outros.

No show, eles vão apresentar sucessos da carreira, dentre eles, músicas que foram temas de novelas no cenário nacional e internacional.

Em função da grande procura por ingressos, a dupla baiana fará um show extra no domingo, dia 7, às 20h.

Serviço

O quê: Antônio Carlos & Jocafi - 50 Anos de Carreira

Quando: 5 e 6 e 7/8 (sexta, sábado e domingo)

Horário: sexta e sábado - 20h30 / domingo - 20h

Onde: Café-Teatro Rubi - Sheraton da Bahia Hotel

Quanto: Couvert artístico: R$ 100

