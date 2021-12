Antiquis: projeto lança CDs com Ternos de Reis do Alto Sertão da Bahia

O Projeto Antiquis realiza o lançamento digital da “Série Reisados”, com três CDs que registram as canções entoadas pelos Ternos de Reis localizados no Alto Sertão da Bahia. Os discos estarão disponíveis nas plataformas digitais a partir desta quinta-feira, 1º de abril.

Também vai ser possível assistir duas lives para falar sobre a riqueza e importância dos registros da memória do Reisado na sexta e sábado,2 e 3, através do youtube do Antiquis. As lives contarão com a participação de integrantes dos Reisados, pesquisadores da área de cultura e patrimônio e mediação de Anderson Cunha, produtor musical e idealizador do projeto.

Os dois primeiros volumes já tinham sido lançados em mídia física e agora ganham versão digital. O primeiro apresenta o Terno de Reis de Dona Vande da Fazenda Boa Sorte (Caetité-Ba), único Terno da região totalmente formado por mulheres; o segundo traz um dos reiseiros mais antigos e respeitados da região, Seu Alziro de Morrinhos (Guanambi-Ba). O terceiro volume, ainda inédito, conta com o Terno de Reis centenário da comunidade de Curral de Varas, localizado também no distrito de Morrinhos.

Produtor musical e idealizador do projeto, Anderson Cunha explica que a intenção é ajudar a registrar essa tradição centenária que é toda construída na oralidade e passada por gerações dentro das famílias. "O reisado é um traço muito marcante da identidade cultural do Alto Sertão e que ainda resiste mesmo frente ao avanço tecnológico. Uma tradição religiosa que remonta de séculos atrás, trazida pelos imigrantes portugueses e espanhóis e que, chegando no sertão, incorporou elementos das culturas indígenas e africanas, resultando numa manifestação única”, ressalta o produtor.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e do Centro de Culturas Identitárias - CCPI (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

