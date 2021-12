Aniversário do Parque da Cidade terá show gratuito da banda Jammil

A banda Jammil vai realizar um show gratuito para comemorar o aniversário do Parque da Cidade, no bairro do Itaigara, em Salvador. O espetáculo vai acontecer no domingo, 4, a partir das 11h, no anfiteatro Dorival Caymmi.

Além da apresentação, o evento contará com diversas atrações por todo o parque, como feiras de artesanato, foodtrucks, atividades de saúde, bem estar e recreação infantil. Após o show do Jammil, a música continuará com DJ’s, que animarão o gramado do parque.

No dia do evento, irá ter também a comemoração pelo Dia Mundial do Meio Ambiente. “A música em um ambiente natural nos trás a possibilidade de um encontro de paz e alegria. Encontro familiar de amizade em um espaço muito importante da nossa cidade. A data também nos possibilita uma reflexão sobre a importância do meio ambiente e sua função purificadora em um meio tão urbanizado”, disse Levi, vocalista da banda Jammil, em nota.

