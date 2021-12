Anitta volta a Salvador com o "Show das Poderosas"

A funkeira Anitta volta a Salvador com a Turnê "Show das Poderosas" no dia 31 de agosto, no Bahia Café Hall. A gata, que é o novo nome do funk carioca com o hit Show das Poderosas, vem a cidade pela segunda vez.

"Esta terra é maravilhosa quero estar aqui sempre, inclusive no carnaval", disse a cantora quando esteve na capital baiana fazendo show pela primeira vez, no início de julho.

A turnê de Anitta já passou pelo Rio, por João Pessoa e por Florianópolis.

adblock ativo