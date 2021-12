Anitta dá continuidade ao projeto de, em 2018, conquistar o público global - cujo principal pilar é lançar músicas em outras línguas. Com isso, ela volta a cantar em espanhol com a nova música Medicina, lançada nesta sexta-feira, 20, no YouTube.

Anitta fez da escolha do novo single uma espécie de reality show exibido na nova plataforma de vídeos do Instagram chamada IGTV.

Ali, ao longo de oito episódios, é possível ver o debate sobre qual seria a nova música. Anitta, aliás, queria lançar a faixa chamada Veneno, mas seu voto foi vencido.

"Vocês podem ver nas gravações das reuniões todas que meu voto era Veneno. Mas eu fui voto vencido", ela diz, em vídeo que anuncia a faixa vitoriosa.

E segue: "Meu voto não significa que eu não goste de Medicina, tá? Eu gosto das duas. Tinha que escolher uma."

"Medicina", em espanhol, é "remédio". A canção, que é composta por Mau (da dupla Mau y Ricky) e Caceres (autor da música Felices Los 4) e foi produzida por John The Producer, eleva o valor da música em unir diferentes culturas, como pontua a cantora.

"Queria mostrar como a música é algo que realmente não tem fronteiras."

Confira o clipe completo:

Estadão Conteúdo | Foto: Reprodução | Youtube Anitta volta a cantar em espanhol com a nova música 'Medicina'

adblock ativo