Anitta vai lançar música nova em espanhol

Anitta lançará uma nova música na próxima quarta, 31. Segundo o site de Leo Dias, a canção não será em português e, sim, em espanhol.

A música se chama "Paradinha". "Depois do feat com o J. Balvin e com Maluma, o Brasil agora ouve espanhol ... voltou a tocar Shakira!", disse a cantora.

A artista ainda contou que os fãs vão gostar da versão em espanhol. "O Brasil vai ouvir e vai curtir", afirmou.

