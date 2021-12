Anitta vai gravar música com Justin Bieber. Segundo Flávio Ricco, colunista do UOL, a cantora que já gravou com Maluma e fez uma parceria com Iggy Azalea, não vai parar por ai. Anitta quer seguir com a carreira internacional, e também vai gravar com Justin.

Anitta lançou a música "Paradinha" há pouco tempo, seu primeiro trabalho em espanhol, que já tem mais de 47 milhões de visualizações. A produção para ela gravar com Justin está bastante avançada.

