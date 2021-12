Anitta se apresenta na festa de Ano Novo da Times Square, em Nova York

A cantora Anitta foi uma das estrelas da tradicional festa de réveillon da Times Square, em Nova York. Com um público limitado por conta da pandemia da Covid-19, diversos artistas participaram do show da virada, como Jennifer Lopez, Cindy Lauper, Gloria Gaynor e Pitbull.

A artista se apresentou momentos antes da virada para 2021, e cantou hits de sua carreira, como "Vai, Malandra" e "Bola Rebola". O show foi televisionado. As celebrações em um dos cartões-postais mais conhecidos do mundo contaram com mais de 6 horas de shows, mas poucas pessoas, sempre de máscaras e com distanciamento, acompanharam do local.

Trabalhadores que atuaram na linha de frente contra a Covid-19 foram alguns dos poucos convidados. A apresentação, que durou cerca de 10 minutos e ocorreu depois da meia-noite, foi transmitida ao vivo para os americanos no canal Univision.

No Instagram, a artista comemorou o feito. “Sim. A primeira brasileira a se apresentar no maior Réveillon do mundo: Times Square em Nova York”, disse na publicação.

Confira um trecho da apresentação:

