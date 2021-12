Anitta se apresenta em programa dos EUA com música gravada em Salvador

Anitta foi a atração musical na madrugada desta quinta-feira, 24, no programa norte-americano 'The Tonight Show', apresentado por Jimmy Fallon na TV NBC. Na ocasião a cantora se apresentou com 'Me Gusta', música com participação de Cardi B e Myke Towers e com clipe gravado em Salvador.

Esta foi a segunda vez que Anitta aparece no programa, considerado um dos principais programas de entrevistas da TV dos Estados Unidos. Em março de 2017 a cantora brasileira participou do 'The Tonight Show' com Iggy Azalea, que estava apresentando a música "Switch".

No programa, o apresentar Jimmy Fallon também revelou que 'Girl From Rio' é o título do novo disco de Anitta. Em sua estreia como artista principal no programa, Anitta se apresentou com seis dançarinas que usavam máscaras de proteção no rosto.

