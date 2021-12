Anitta posta vídeo ensaiando com Gil para 'Festival Combina MPB'

A cantora Anitta publicou, nesta quinta-feira, 30, um vídeo no Instagram, onde aparece ensaiando com o cantor Gilberto Gil. Os dois irão dividir o mesmo palco, na noite de domingo, 3, às 22h15, no Festival Combina MPB. O evento acontece no estacionamento do Wet'n Wild na avenida Paralela, em Salvador, e começa nesta sexta. (Confira programação abaixo)

Na publicação, a funkeira declarou que está muito feliz com o encontro. "Acabei de sair do ensaio com meu mestre @GilbertoGil, pro festival @combinampb , festival cheio de encontros da nossa música. Muito feliz em fazer parte disso. Esperamos vocês lá", escreveu.

Ainda na postagem, Anitta aproveitou para contar aos fãs que o show será transmitido ao vivo pelo canal fechado Multishow.

Festival Combina MPB

Neste final de semana (1º, 2 e 3 dezembro), a capital baiana será palco da primeira edição do Festival Combina MPB. O evento, que é gratuito, irá reunir mais de 20 artistas.

As apresentações acontecerão de forma coletiva e o público poderá prestigiar encontros como o de Anitta com Gilberto Gil; Pretinho da Serrinha com Mariene de Castro, Maria Rita e Roberta Sá; Nando Reis e 2 Reis; BaianaSystem com BNegão e Emicida.

Além deles, terá também Tiago Iorc com Milton Nascimento; Carlinhos Brown com Anavitória; Psrico com Atoxxá; Johnny Hooker com Daniela Mercury e As Bahias e a Cozinha Mineira; Alexandre Pires com Paulo Miklos e Arnaldo Antunes; Os Paralamas do Sucesso com Dado Villa Lobos; Luiz Caldas com Larissa Luz; Felipe Cordeiro com Gaby Amarantos; e Sinara com Saulo e Jau.

