A cantora Anitta passou mal na noite desta sexta, 3, e foi internada em um hospital do Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria da artista, a funkeira apresentava sintomas de Zika, mas exames descartaram a doença e constataram que ela está com uma virose.

De acordo com a assessoria, o estado de saúde dela é estável e ela já recebeu alta, se recuperando em casa. Contudo, um vídeo circula nas redes sociais do momento em que um porta-voz dem um show em Ourinhos, em São Paulo, que a cantora faria nesta sexta, apresenta um quadro mais grave.

"Anitta não passa bem, está sedada e inconsciente", disse o rapaz, que estava acompanhado da equipe de Anitta no palco. Músicos, bailarinos e produtores não desmentiram a informação passada por ele para o público presente no evento.

O show em Ourinhos foi foi remarcado para o próximo dia 9.

Da Redação Anitta passa mal e é internada antes de show

adblock ativo