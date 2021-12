Como previsto, o clipe da música "Essa Mina é Louca" da cantora Anitta foi divulgado na tarde desta quinta-feira, 14, em seu canal oficial no Youtube.

Produzido pelo diretor Giovanni Bianco, famoso por trabalhar há anos com a cantora Madonna, o vídeo conta a história de um casal interpretado por Anitta e pelo cantor Jahma (um dos compositores da canção) que chega ao fim quando é descoberta uma traição.

A "outra" é a atriz Isis Valverde, que surge com a roupa usada no clipe de "Bang", dançando os passos da coreografia do sucesso, que é exibido na televisão cenográfica.

Descoberta a pulada de cerca, as moças, que foram enganadas, amarram o traidor em uma cadeira, o provocam e em seguida dão um selinho e vão embora.

Confira!

Da Redação Anitta libera clipe de "Essa Mina é Louca"; veja

Efeitos

Cada vez que Anitta passa por uma porta a roupa que ela está usando muda. São sete modelitos diferentes, um mais louco que o outro.

Divulgação

Assim como no lançamento do sucesso anterior, intitulado "Bang", a funkeira acompanhou tudo ao vivo, por meio de um hangout com competições e brincadeiras direcionadas aos fãs.

Preparativos

Antes do lançamento oficial do clipe, a funkeira deu algumas palhinhas do novo trabalho. No último fim de semana ela publicou algumas fotos das cenas nas redes sociais e na segunda-feira, 11, liberou o making of das gravações no Youtube.

Confira o making of!

Da Redação Anitta libera clipe de "Essa Mina é Louca"; veja

adblock ativo