Anitta lança clipe gravado na comunidade do Solar da Unhão; confira

A cantora Anitta lançou, nesta sexta-feira, 22, o clipe da música 'Bola Rebola', gravado na comunidade do Solar da Unhão, no bairro da Gamboa, em Salvador.

Com figurino inspirado em Alice Braga, do filme 'Cidade Baixa' (2005), a funkeira aparece no clipe tomando banho de chuveiro na laje e rebolando na boquinha na garrafa.

Além disso, o clipe contou com participação de Compadre Washington, do 'É O Tchan' e da ex-vereadora de Salvador Leo Kret.

A produção é uma parceria entre Mc Zaac, Tropkillaz e o colombiano J. Balvin.

Confira o clipe:

