Anitta lança clipe da música "Na Batida"; assista

Anitta divulgou nesta terça-feira, 29, o clipe "Na Batida", música que integra seu segundo disco, "Ritmo Perfeito", lançado neste ano. As imagens foram gravadas no início de julho no Palácio do Cedro, em São Paulo.

O vídeo foi lançado com a mobilização dos fãs de Anitta, através de mensagens nas redes sociais com seguidas de #AnittaNaBatida. O clipe só foi exibido por completo depois que a hashtag foi compartilhada 500 mil vezes. No Instagram, a cantora agradeceu o apoio dos fãs.

"Quem ta feliz da um gritoooooo! Obrigada a todos pelo super lançamento do clipe ontem. Em poucas horas conseguimos mais de 500 mil pedidos de liberação do clipe contabilizados no nosso site. Vocês são mesmo muito poderosos! Em pouquíssimas horas já temos 300 mil acessos no clipe e eu só tenho a agradecer. Se você ainda não viu, confere lá... #NaBatida música nova, clipe novo", escreveu.

