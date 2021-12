Anitta grava novo clipe no Morro do Vidigal

O domingo, dia 20, foi de trabalho para Anitta e de admiração para os moradores do Morro do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro. A cantora começou as gravações do clipe de "Vai Malandra", que será dirigido pelo fotógrafo de moda Terry Richardson.

>> Saiba quem é o 'Justin Bieber' baiano que participou do clipe de Anitta

O profissional foi responsável pela produção "Wreking Ball", de Miley Cyrus, e "XO", de Beyoncé. Anitta compartilhou um pouco dos bastidores da gravação pelo Stories do Instagram. Um dos participantes é o "Justin Bieber do Vidigal", o modelo Pietro Baltazar.

Eitaaaaaa que a Anitta botou os peitcho com fita isolante pra jogo! Isso que é lacrar a parada real kkkkkkk A música se chama "Vai Malandra" e deve sair com esse clipe no mês que vem! (📹 via @euleodias) Se a sua fita isolante não cola, não tente soltar a minha kkkkkk Uma publicação compartilhada por Hugo Gloss (@hugogloss) em Ago 20, 2017 às 1:36 PDT

Nas redes sociais, os fãs da cantora voltaram a atenção para um dos looks do clipe: biquíni de fita isolante e cabelo de tranças. "Vai Malandra" é uma parceria de Anitta com Mc Zaac, Tropkillax e DJ Yuri, junto com o produtor musical e cantor Maejor. A previsão é de que a música seja lançada em setembro.

