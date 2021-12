Anitta faz show completo no ensaio do Harmonia

Convidada por Xanddy, a funkeira Anitta será a responsável pelo show de abertura da terceira edição do tradicional ensaio "A Melhor Segunda Feira do Mundo", que acontece na próxima segunda-feira, 23, no Estádio de Pituaçu. Essa será a primeira vez que a cantora comanda um show completo no evento, tendo já feito algumas participações.

Em seguida, a banda anfitriã da noite assume o comando. No palco, Xanddy e sua turma garantem o agito da galera ao som de sucessos como “Comando”, “Já É Carnaval” e também as apostas atuais, “Foi Só Te Ver” e “Desce Com A Gente”. Durante o show do Harmonia o público confere ainda a partição do “triângulo”, que tem a frente os cantores Saulo, Levi e Tomate.

Os ingressos custam R$ 50 (pista) e R$ 80 (camarote) e estão à venda na Ticketimix, Line Bilheteria, Pida e Balcões de Ingressos dos shoppings.

