Anitta está em Salvador para gravar novo clipe

Anitta está com tudo! Nesta quinta-feira, 31, a cantora está no bairro da Gamboa, em Salvador, na Bahia, para gravar o clipe "Bola, Rebola".

A faixa é uma parceria composta pela artista com J Balvin (com quem gravou "Downtown"), Tropkillaz e MC Zaac, os dois últimos fizeram parte do sucesso "Vai, Malandra".

A equipe da cantora, iniciou os trabalhos nesta quarta feira, 30, e vai terminar nesta quinta com a presença da funkeira. Nas redes sociais a cantora aparece de bem sensual para o novo clipe.

adblock ativo