Anitta e La Fúria agitam noite de Festival Virada Salvador 2019

A cantora Anitta agitou a noite deste domingo, 30, no Festival Virada Salvador com seus variados hits. Com a equipe reforçada por quatro bailarinos, a carioca atacou com a romântica “Não perco meu tempo”, e sua batida latina. Em seguida, um mix de “Explosão” e “Work (Rihana)”, e o convite “Se quiser jogar...”, da canção “Sim ou não”, gravada em parceria com o rapper colombiano Maluma.

Quem esteve no local pode apreciar uma mistura de doçura de menina com a ousadia da mulher que se escondia na transparência de trajes provocantes. A festa seguiu com “Romance com safadeza”, “Essa mina é louca” e “Você partiu meu coração”.

A cantora foi a terceira a subir no palco, antes dela já tinha se apresentado a banda La Fúria que comandou a galera com músicas conhecidas como: “Modo Fabio Assunção” e “Baile da Gaiola”. Com a Arena Daniela Mercury tomada por fãs do grupo de pagode da moda no verão baiano, Bruno Magnata puxou em sequência os hits “Vovô Urso” e “Manuel”, levando à loucura todas as pessoas presentes.

adblock ativo